На які поступки пішло Придністровʼя заради газу РФ і як він потрапить до Молдови

Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я до кінця лютого.

Що буде далі, невідомо. Поки ж закуповувати газ для Придністров'я буде угорська компанія, оплачувати – компанія з Дубая.

Натомість Тирасполь погодився на чотири умови Кишинева.

Про те, що відомо про домовленості сторін і що залишається незрозумілим, читайте в аналізі видання NewsMaker (партнер "ЄвроПравди" у Молдові) 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь. Далі – стислий його виклад.

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10 лютого влада Молдови дозволила транзит газу в Придністров'я.

Угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG буде закуповувати газ, а платити за нього – зареєстрована в Дубаї компанія JNX General Trading L.L.C.

Транзит цього газу від румунського кордону через територію Правобережної Молдови здійснюватиме Moldovagaz.

Нацкомісія надзвичайних ситуацій схвалила цю поставку, після того як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом €60 млн на розв'язання енергокризи в Придністров'ї. Щоб отримувати закуплений у Європі на ці гроші газ, Тирасполь має виконати деякі умови, зокрема підвищити тарифи на енергоресурси до ринкових, дотримуватися прав людини і виключити з програми підтримки енергоємні підприємства.

Нова схема постачання газу також передбачає деякі зобов'язання Тирасполя.

Як повідомив прем’єр Молдови Дорін Речан, ідеться про звільнення політичних в'язнів, збереження мовлення в Придністров'ї телеканалу Moldova 1, демонтаж 11 контрольних придністровських постів, встановлених 2022 року, а також розв'язання проблеми з приміщенням для підконтрольного Кишиневу ліцею Evrika в Рибниці.

Повідомляється про постачання 3 млн кубометрів газу на добу і поки тільки про 16 днів.

Постачання угорської компанії може початися 13 лютого. Прем’єр Молдови додав, що "для забезпечення придністровського регіону газом 11-12 лютого Moldovagaz може продати 2 млн кубометрів і дати в борг ще 3 млн кубометрів, які повинні будуть повернути до 31 березня".

З 1 по 10 лютого Придністров'я отримувало газ у межах європейського гранту.

Які відносини в угорської компанії і компанії з Дубая із Придністров'ям і Росією – незрозуміло.

Придністровський лідер Вадим Красносельський повідомив, що "угорська поставка стала можлива за російської кредитної та функціональної підтримки. Дякую представникам міністерства енергетики РФ за допомогу", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Також невідомо, наскільки довгостроковим буде це постачання газу в Придністров'я, і якими будуть тарифи для споживачів. На початку лютого Красносельський сказав, що тарифи підвищуватимуть, але поступово для споживачів.

Крім того, неясно, що буде з бюджетом Придністров'я.

Економічний експерт В'ячеслав Іоніце в бесіді з NM сказав, що, якщо в Придністров'я підуть заявлені обсяги газу, то економічна ситуація "законсервується на минулому рівні".

Докладніше – матеріалі видання NewsMaker 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.