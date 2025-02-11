На какие уступки пошло Приднестровье ради газа РФ и как он попадет в Молдову

Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье до конца февраля.

Что будет дальше, неизвестно. Пока же закупать газ для Приднестровья будет венгерская компания, оплачивать – компания из Дубая.

Зато Тирасполь согласился на четыре условия Кишинева.

О том, что известно о договоренностях сторон и что остается непонятным, читайте в анализе издания NewsMaker (партнер "ЕвроПравды" в Молдове) 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пустить российский газ в Тирасполь. Далее – краткое его изложение.

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10 февраля власти Молдовы разрешили транзит газа в Приднестровье.

Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG будет закупать газ, а платить за него – зарегистрированная в Дубае компания JNX General Trading L.L.C.

Транзит этого газа от румынской границы через территорию Правобережной Молдовы будет осуществлять Moldovagaz.

Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила эту поставку, после того как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом €60 млн на решение энергокризиса в Приднестровье. Чтобы получать закупленный в Европе на эти деньги газ, Тирасполь должен выполнить некоторые условия, в частности повысить тарифы на энергоресурсы до рыночных, соблюдать права человека и исключить из программы поддержки энергоемкие предприятия.

Новая схема поставок газа также предусматривает некоторые обязательства Тирасполя.

Как сообщил премьер Молдовы Дорин Речан, речь идет об освобождении политических заключенных, сохранении вещания в Приднестровье телеканала Moldova 1, демонтаже 11 контрольных приднестровских постов, установленных в 2022 году, а также решении проблемы с помещением для подконтрольного Кишиневу лицея Evrika в Рыбнице.

Сообщается о поставках 3 млн кубометров газа в сутки и пока только о 16 днях.

Поставки венгерской компании могут начаться 13 февраля. Премьер Молдовы добавил, что "для обеспечения приднестровского региона газом 11-12 февраля Moldovagaz может продать 2 млн кубометров и дать в долг еще 3 млн кубометров, которые должны будут вернуть до 31 марта".

С 1 по 10 февраля Приднестровье получало газ в рамках европейского гранта.

Какие отношения у венгерской компании и компании из Дубая с Приднестровьем и Россией – непонятно.

Приднестровский лидер Вадим Красносельский сообщил, что "венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Спасибо представителям министерства энергетики РФ за помощь", – написал он в своем Telegram-канале.

Также неизвестно, насколько долгосрочным будет эта поставка газа в Приднестровье, и какими будут тарифы для потребителей. В начале февраля Красносельский сказал, что тарифы будут повышать, но постепенно для потребителей.

Кроме того, неясно, что будет с бюджетом Приднестровья.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в беседе с NM сказал, что, если в Приднестровье пойдут заявленные объемы газа, то экономическая ситуация "законсервируется на прошлом уровне".

Подробнее – материале издания NewsMaker 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пустить российский газ в Тирасполь.