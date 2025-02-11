В Британії розповіли, як відповідатимуть на нові тарифи Трампа

В уряді Великої Британії заявили, що "виважено підійдуть" до рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник британського прем’єра, якого цитує The Guardian.

Як зазначається, указ Трампа скасовує винятки для Великої Британії та інших країн, що означає, що експорт сталі та алюмінію в США буде обкладений тарифами з 12 березня.

Відповідаючи на запитання про те, як уряд Британії реагуватиме, речник сказав: "Важливо, щоб ми підійшли до цього питання виважено і опрацювали всі деталі. Уряд чітко заявляє, що ми завжди будемо діяти в національних інтересах. Це питання не є винятком. І, як ви знаєте, ми рішуче підтримуємо британську сталеливарну промисловість".

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Щодо можливості запровадити тарифи у відповідь речник зазначив, що не буде "забігати вперед", але додав, що уряд завжди діятиме в національних інтересах.

Він сказав, що Велика Британія "взаємодіє" з адміністрацією Трампа щодо деталей, і це відбувається на "всіх рівнях".

Як відомо, у понеділок, 10 лютого Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

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