В Британии рассказали, как будут отвечать на новые тарифы Трампа

В правительстве Великобритании заявили, что "взвешенно подойдут" к решению президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель британского премьера, которого цитирует The Guardian.

Как отмечается, указ Трампа отменяет исключения для Великобритании и других стран, что означает, что экспорт стали и алюминия в США будет обложен тарифами с 12 марта.

Отвечая на вопрос о том, как правительство Британии будет реагировать, преcc-секретарь сказал: "Важно, чтобы мы подошли к этому вопросу взвешенно и проработали все детали. Правительство четко заявляет, что мы всегда будем действовать в национальных интересах. Этот вопрос не является исключением. И, как вы знаете, мы решительно поддерживаем британскую сталелитейную промышленность".

Реклама:

Относительно возможности ввести тарифы в ответ представитель отметил, что не будет "забегать вперед", но добавил, что правительство всегда будет действовать в национальных интересах.

Он сказал, что Великобритания "взаимодействует" с администрацией Трампа относительно деталей, и это происходит на "всех уровнях".

Как известно, в понедельник, 10 февраля Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.