Туск про нові тарифи Трампа: "Ми не панікуємо"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи нові тарифи президента США Дональда Трампа на сталь та алюміній, заявив, що Варшава "не панікує", але готується до можливих наслідків.

Заяву польського прем’єра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що не здивований рішенням Дональда Трампа щодо тарифів.

За його словами, польський експорт алюмінію до США становить 411 тонн і 264 000 тонн до інших країн.

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"Ми не панікуємо, але добре готуємося до можливих наслідків підвищення тарифів", – додав прем'єр-міністр Польщі.

Він також повідомив, що в середу відбудуться консультації щодо тарифів з усіма представниками країн ЄС, під час яких буде вироблена позиція з цього питання.

"Я вважаю, що як Польща, як ЄС, ми повинні реагувати збалансовано. Варто зробити все, щоб уникнути непотрібних торговельних і тарифних воєн, адже це несе негативні наслідки для виробників і споживачів" – зауважив Туск.

Він також підкреслив, що для ЄС важливо діяти солідарно.

Як відомо, у понеділок, 10 лютого Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

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