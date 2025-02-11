Туск о новых тарифах Трампа: "Мы не паникуем"

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя новые тарифы президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий, заявил, что Варшава "не паникует", но готовится к возможным последствиям.

Заявление польского премьера приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что не удивлен решением Дональда Трампа по тарифам.

По его словам, польский экспорт алюминия в США составляет 411 тонн и 264 000 тонн в другие страны.

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"Мы не паникуем, но хорошо готовимся к возможным последствиям повышения тарифов", – добавил премьер-министр Польши.

Он также сообщил, что в среду состоятся консультации по тарифам со всеми представителями стран ЕС, во время которых будет выработана позиция по этому вопросу.

"Я считаю, что как Польша, как ЕС, мы должны реагировать сбалансировано. Стоит сделать все, чтобы избежать ненужных торговых и тарифных войн, ведь это несет негативные последствия для производителей и потребителей", – отметил Туск.

Он также подчеркнул, что для ЕС важно действовать солидарно.

Как известно, в понедельник, 10 февраля Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

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