Італія застерегла Трампа від спроб розколоти єдність ЄС у торговельних угодах

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо заявив, що президент США Дональд Трамп не може укладати двосторонні торговельні угоди з окремими країнами-членами ЄС і порушувати єдність блоку в питаннях торгівлі.

Про це він сказав у інтерв’ю, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Урсо заявив, що Італія занепокоєна тарифами, зважаючи на значне позитивне сальдо в торгівлі з США, але мита на сталь і алюміній, оголошені в понеділок, 10 лютого, не матимуть значного впливу на італійський експорт.

Італійський міністр зазначив, що для американського президента було б "неможливо" обійти інституції ЄС і запропонувати двосторонні торговельні угоди лідерам, які мають з ним кращі стосунки, таким як прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Реклама:

З точки зору торговельної політики, за його словами, окремі країни ЄС "жодним чином не можуть укладати двосторонні угоди, підвищувати або знижувати мита або навіть готувати антидемпінгові заходи".

"Ми особливо стурбовані тим, що може розпочатися нова торгова війна", – сказав Урсо.

Урсо додав, що Мелоні віддана єдності ЄС, але також зосереджена на тому, щоб "використати чудові стосунки з адміністрацією Трампа, щоб уникнути ескалації, яка не відповідає нічиїм інтересам".

Як відомо, у понеділок, 10 лютого Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

Радимо також ознайомитися зі статтею "Європейської правди": За крок до великої "митної війни": як Дональд Трамп почав руйнувати світову економіку.