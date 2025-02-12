Италия предостерегла Трампа от попыток расколоть единство ЕС в торговых соглашениях

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо заявил, что президент США Дональд Трамп не может заключать двусторонние торговые соглашения с отдельными странами-членами ЕС и нарушать единство блока в вопросах торговли.

Об этом он сказал в интервью, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Урсо заявил, что Италия обеспокоена тарифами, учитывая значительное положительное сальдо в торговле с США, но пошлины на сталь и алюминий, объявленные в понедельник, 10 февраля, не окажут значительного влияния на итальянский экспорт.

Итальянский министр отметил, что для американского президента было бы "невозможно" обойти институты ЕС и предложить двусторонние торговые соглашения лидерам, которые имеют с ним лучшие отношения, таким как премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

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С точки зрения торговой политики, по его словам, отдельные страны ЕС "никоим образом не могут заключать двусторонние соглашения, повышать или снижать пошлины или даже готовить антидемпинговые меры".

"Мы особенно обеспокоены тем, что может начаться новая торговая война", – сказал Урсо.

Урсо добавил, что Мелони предана единству ЕС, но также сосредоточена на том, чтобы "использовать прекрасные отношения с администрацией Трампа, чтобы избежать эскалации, которая не отвечает ничьим интересам".

Как известно, в понедельник, 10 февраля Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

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