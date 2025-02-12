У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця, який відмовився від служби

Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути її, обгрунтовуючи небажанням служити у Збройних Силах через особисті переконання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MDR.

Українські правоохоронці звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка (його імені чи інших особистих даних не вказують), який виїхав до Німеччини.

На батьківщині українцю інкримінують погрози і фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікарні.

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Після того, як Німеччина почала процедуру екстрадиції українця, той виступив проти повернення в Україну, стверджуючи, що в разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу.

Він стверджував, що відмовився від військової служби з міркувань совісті, бо не хоче вбивати людей, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому відмовили в цьому праві.

Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням розʼяснити, чи можна в такому разі задовольнити екстрадиційний запит, і останній відповів ствердно.

Судді обґрунтували свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу в порушення міжнародного права, і тому відповідна особа повинна очікувати, що її призвуть на службу.

Крім того, йдеться в рішенні верховного суду ФРН, право на відмову від військової служби з міркувань совісті не застосовується без обмежень, і Основний закон Німеччини та Європейська конвенція з прав людини не перешкоджають екстрадиції.

Станом на 2024 рік повідомлялось, що в Німеччині перебувають близько 200 тисяч українських чоловіків.

Деякі німецькі політики та урядовці раніше казали, що Берлін повинен допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали.