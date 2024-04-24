У Німеччині відреагували на рішення МЗС України обмежити консульські послуги для чоловіків

Федеральний уряд Німеччини на тлі рішення Міністерства закордонних справ України обмежити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку зазначив, що це не вплине на їхній статус тимчасового захисту.

Про це на брифінгу заявив представник німецького Міністерства внутрішніх справ Максимілліан Каль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Калля, рішення МЗС України "не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, які становлять переважну більшість біженців війни".

Речник МВС Німеччини не зміг уточнити, чи зможуть українські чоловіки отримати в країні тимчасовий німецький проїзний документ у разі, якщо їхній паспорт громадянина України буде прострочений.

Представники Міністерств внутрішніх та закордонних справ ФРН також не стали коментувати рішення по суті, зазначивши, що воно "перебуває в компетенції українських органів".

За оцінками, які наводить "Укрінформ", у Німеччині наразі перебувають близько 200 тисяч чоловіків призовного віку з України.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

У Євросоюзі зазначили, що "взяли до уваги" рішення української влади про обмеження консульських послуг.