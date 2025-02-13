Трамп вважає, що Україна навряд чи вийде на кордони, які були до 2014 року

Американський президент Дональд Трамп заявив у середу, 12 лютого, що малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів, які були до 2014 року, натякаючи на те, що країні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.

Про це він сказав журналістам у Овальному кабінеті, пише The Washington Post, передає "Європейська правда".

Він заявив, що йому здається "малоймовірним" повернення України до кордонів, які були до 2014 року.

"Мені просто здається, і я не висловлюю свою думку з цього приводу, але я багато читав про це, і багато людей вважають, що це малоймовірно", – зазначив американський президент.

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Водночас він припустив, що "дещо з цього повернеться".

"Я думаю, що частина повернеться. Так, частина цієї землі повернеться", – додав Трамп.

Того ж дня новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

"Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир… з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, шоб визнати: повернення до кордонів які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", – сказав глава Пентагону.

Також, на його думку, у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.