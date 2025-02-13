Трамп считает, что Украина вряд ли выйдет на границы, которые были до 2014 года

Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, 12 февраля, что маловероятно, что Украина вернется к границам, которые были до 2014 года, намекая на то, что стране придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.

Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

Он заявил, что ему кажется возвращение Украины к границам, которые были до 2014 года "маловероятным".

"Мне просто кажется, и я не высказываю свое мнение по этому поводу, но я много читал об этом, и многие люди считают, что это маловероятно", – отметил американский президент.

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В то же время он предположил, что "кое-что из этого вернется".

"Я думаю, что часть вернется. Да, часть этой земли вернется", – добавил Трамп.

В тот же день новый министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

"Мы сможем закончить эту разрушительную войну и установить длительный мир... с реалистичной оценкой поля боя. Мы стремимся, как и вы, к суверенной и процветающей Украине. Но мы должны начать с того, шоб признать: возвращение к границам которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", – сказал глава Пентагона.

Также, по его мнению, в будущем Европа должна взять на себя обеспечение Украины большей частью летальной и нелетальной помощи.