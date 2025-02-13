Лідер правопопулістів Британії несподівано підтримав вступ України в НАТО

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж несподівано висловився на підтримку вступу України до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Фарадж, чия правопопулістська партія вийшла на перше місце в опитуваннях громадської думки Британії, вважає, що зближення Києва із Заходом має стати частиною довгострокового рішення. Фарадж виступав у середу в Лондоні на тлі початку прямої взаємодії президента США з лідером Кремля Владіміром Путіним.

На пресконференції Фарадж, один із близьких соратників Дональда Трампа в Європі, заявив, що не хоче "упереджувати, як пройдуть ці переговори" щодо України, але сказав: "Якщо ми зможемо домогтися від Путіна і Зеленського розумних переговорів, я б сказав, забігаючи наперед, що, мабуть, дуже важливо, щоб Україна вступила до НАТО".

Пізніше того ж вечора Фарадж підтвердив свою думку в ефірі телеканалу GB News, де він є ведучим, наголосивши: "Вступ України до НАТО є практично невід'ємною частиною цієї мирної угоди".

Під час минулорічної передвиборчої кампанії Фарадж критикував розширення НАТО на схід, стверджуючи, що воно дозволило Путіну виправдати своє вторгнення. "Ми спровокували цю війну. Хоча, звичайно, це вина (Путіна)", – говорив політик.

Свіжі коментарі Фараджа з'явилися в той час, коли британський лейбористський уряд намагається зобразити лідера Reform UK більш симпатизуючим Путіну.

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО і заявив, що Європа "повинна забезпечити переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні". Він також заявив, що американські війська не братимуть участі в жодній миротворчій операції.





