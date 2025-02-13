Лидер правопопулистов Британии неожиданно поддержал вступление Украины в НАТО

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж неожиданно высказался в поддержку вступления Украины в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Фарадж, чья правопопулистская партия вышла на первое место в опросах общественного мнения Великобритании, считает, что сближение Киева с Западом должно стать частью долгосрочного решения. Фарадж выступал в среду в Лондоне на фоне начала прямого взаимодействия президента США с лидером Кремля Владимиром Путиным.

На пресс-конференции Фарадж, один из близких соратников Дональда Трампа в Европе, заявил, что не хочет "предвосхищать, как пройдут эти переговоры" по Украине, но сказал: "Если мы сможем добиться от Путина и Зеленского разумных переговоров, я бы сказал, забегая вперед, что, пожалуй, очень важно, чтобы Украина вступила в НАТО".

Позже в тот же вечер Фарадж подтвердил свое мнение в эфире телеканала GB News, где он является ведущим, подчеркнув: "Вступление Украины в НАТО является практически неотъемлемой частью этого мирного соглашения".

Во время прошлогодней предвыборной кампании Фарадж критиковал расширение НАТО на восток, утверждая, что оно позволило Путину оправдать свое вторжение. "Мы спровоцировали эту войну. Хотя, конечно, это вина (Путина)", – говорил политик.

Свежие комментарии Фараджа появились в то время, когда британское лейбористское правительство пытается изобразить лидера Reform UK более симпатизирующим Путину.

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет исключил членство Украины в НАТО и заявил, что Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также заявил, что американские войска не будут участвовать ни в одной миротворческой операции.