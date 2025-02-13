Шеф Пентагону допустив, що допомога Києву може стати предметом "мирних переговорів"

Новий міністр оборони США Піт Гегсет не виключив, що подальша американська допомога Україні може бути чинником у переговорах про "завершення війни".

Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 13 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Гегсет зазначив, що адміністрація Дональда Трампа продовжує надавати Україні "те, що було виділено" раніше в плані безпекової допомоги.

"Я думаю, було б справедливо сказати, що такі речі, як майбутнє фінансування, менше або більше, також можуть бути предметом обговорення на переговорах", – додав він.

Шеф Пентагону водночас підкреслив, що відповідні рішення буде ухвалювати особисто Трамп.

"Що б не обрав президент, це найбільш сильний батіг чи пряник для обох сторін, щоб спонукати до тривалого миру, розуміючи, очевидно, ті мотиви, які Владімір Путін має щодо України протягом тривалого часу", – зазначив Гегсет.

У ЗМІ раніше стверджувалось, що адміністрація Трампа на якийсь час призупиняла постачання зброї Україні на тлі внутрішніх дискусій про політику стосовно війни.

США після зміни президента не оголошували нових пакетів військової допомоги, а Трамп казав, що готовий розглянути надання Києву зброї в обмін на корисні копалини