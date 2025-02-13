Шеф Пентагона допустил, что помощь Киеву может стать предметом "мирных переговоров"

Новый министр обороны США Пит Хегсет не исключил, что дальнейшая американская помощь Украине может быть фактором в переговорах о "завершении войны".

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Гегсет отметил, что администрация Дональда Трампа продолжает предоставлять Украине "то, что было выделено" ранее в плане помощи в сфере безопасности.

"Я думаю, было бы справедливо сказать, что такие вещи, как будущее финансирование, меньше или больше, также могут быть предметом обсуждения на переговорах", – добавил он.

Шеф Пентагона в то же время подчеркнул, что соответствующие решения будет принимать лично Трамп.

"Что бы ни выбрал президент, это наиболее сильный кнут или пряник для обеих сторон, чтобы побудить к длительному миру, понимая, очевидно, те мотивы, которые Владимир Путин имеет в отношении Украины в течение длительного времени", – отметил Хегсет.

В СМИ ранее утверждалось, что администрация Трампа на время приостанавливала поставки оружия Украине на фоне внутренних дискуссий о политике в отношении войны.

США после смены президента не объявляли новых пакетов военной помощи, а Трамп говорил, что готов рассмотреть предоставление Киеву оружия в обмен на полезные ископаемые