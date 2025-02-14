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Знак посольства США у Вільнюсі розмалювали літерою Z

Новини — П'ятниця, 14 лютого 2025, 09:23 — Марія Ємець

Увечері 13 лютого на знаку посольства Сполучених Штатів у Литві намалювали літеру  Z, порушника встановлюють. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що інцидент біля стін посольства у центрі Вільнюса стався близько 22:50. Невідома особа нанесла на знак літеру Z за допомогою балончика. 

За фактом інциденту почали розслідування щодо порушення громадського порядку. 

У Литві невдовзі після початку повномасштабної війни заборонили публічну демонстрацію символіки, що використовується на позначення підтримки розв’язаною Росією війни – літер  Z, V і георгіївської стрічки. 

Нагадаємо, також 13 лютого президент США Дональд Трамп сказав, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

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