Вечером 13 февраля на знаке посольства Соединенных Штатов в Литве нарисовали букву Z, нарушителя устанавливают.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что инцидент у стен посольства в центре Вильнюсе произошел около 22:50. Неизвестный нанес на знак букву Z с помощью баллончика.

По факту инцидента начали расследование о нарушении общественного порядка.

В Литве вскоре после начала полномасштабной войны запретили публичную демонстрацию символики, используемой для обозначения поддержки развязанной Россией войны – букв Z, V и Георгиевской ленты.

Напомним, также 13 февраля президент США Дональд Трамп сказал, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

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