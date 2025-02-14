У Молдові затримали бійців "Вагнера" та інших формувань, що воювали проти України

У спільній операції українських і молдавських правоохоронців у Молдові затримали бойовиків ПВК "Вагнер" та інших незаконних збройних формувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Нацполіції України.

У рамках спецоперації "Месник" затримали трьох громадян Молдови, які з 2014 по 2023 рік на боці Росії і маріонеткових "республік" брали участь в боях за Донецький аеропорт, створенні "Дебальцевського котла" та захопленні Бахмуту у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань.

В операції брали участь понад 200 правоохоронців обох країн за сприяння у тому числі ГУР та Європолу.

У рамках першого етапу операції провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. За результатами вилучено документи, компʼютерну техніку та мобільні телефони з інформацією про вербування, умови проходження служби в ПВК "Вагнер" та підтверджують участь фігурантів в бойових діях на території України.

"Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави (ст. 141 п. (1) Кримінального кодексу Республіки Молдова). Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі", – повідомляють у Нацполіції.

"Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії", – додають у відомстві.

Слідчі Нацполіції України відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження та збирають докази, дані передають до компетентних правоохоронних органів Молдови.

Нагадаємо, у Польщі восени 2024 року почався суд над двома росіянами, яких завербували для розклеювання вербувальних листівок "вагнерівців".

ПАРЄ у січневій резолюції закликала притягнути Росію до відповідальності за злочини ПВК "Вагнер".