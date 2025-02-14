В Молдове задержали бойцов "Вагнера" и других формирований, воевавших против Украины

В совместной операции украинских и молдовских правоохранителей в Молдове задержали боевиков ЧВК "Вагнер" и других незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Нацполиции Украины.

В рамках спецоперации "Мститель" задержали трех граждан Молдовы, которые с 2014 по 2023 год на стороне России и марионеточных "республик" участвовали в боях за Донецкий аэропорт, создании "Дебальцевского котла" и захвате Бахмута в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований.

В операции принимали участие более 200 правоохранителей обеих стран при содействии в том числе ГУР и Европола.

В рамках первого этапа операции провели более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. По результатам изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с информацией о вербовке, условиях прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждающие участие фигурантов в боевых действиях на территории Украины.

"Следователи полиции Молдовы сообщили трем фигурантам о подозрении за участие наемника в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или на нарушение территориальной целостности государства (ст. 141 п. (1) Уголовного кодекса Республики Молдова). Сейчас суд избирает им меру пресечения. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы", – сообщают в Нацполиции.

"Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне России", – добавляют в ведомстве.

Следователи Нацполиции Украины открыли специальное магистральное уголовное производство и собирают доказательства, данные передают в компетентные правоохранительные органы Молдовы.

Напомним, в Польше осенью 2024 года начался суд над двумя россиянами, которых завербовали для расклейки вербовочных листовок "вагнеровцев".

ПАСЕ в январской резолюции призвала привлечь Россию к ответственности за преступления ЧВК "Вагнер".