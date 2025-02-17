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Келлог запевняє, що ніхто не буде навʼязувати Україні "мирну угоду"

Новини — Понеділок, 17 лютого 2025, 19:42 — Олег Павлюк

Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Україна буде сама ухвалювати рішення про те, чи приймати майбутню "мирну угоду".

Про це він сказав журналістам після переговорів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами Келлога, американські посадовці докладають паралельних зусиль, щоб посадити Москву і Київ за стіл переговорів, але зрештою саме Київ вирішуватиме, чи прийме Україна будь-яку угоду, яку запропонують США.

"Рішення українців – це українське рішення. Зеленський є обраним лідером суверенної нації, і ці рішення є його рішенням, і ніхто не буде нав'язувати їх обраному лідеру суверенної нації", – додав він.

Посланник Трампа наголосив, що його робота полягає в тому, аби "сприяти" укладенню угоди, яка "забезпечить надійні гарантії безпеки, що Україна є суверенною державою".

Водночас Келлог вважає, що і Росія, і Україна готові припинити бойові дії, оскільки жодна зі сторін не може здобути вирішальну перемогу на полі бою.

"Зараз складається враження, що обидві сторони хочуть "вийти з гри", – сказав він журналістам.

Адміністрація Дональда Трампа минулого тижня активізували зусилля із запуску переговорного процесу між Росією та Україною, аби завершити розвʼязану Москвою повномасштабну війну.

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбудуться переговори між топпосадовцями США та Росії.

Глава ОПУ Андрій Єрмак перед цим запевняв, що зустрічей українців із росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни. 

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Війна з РФ США
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