Посадовці Сполучених Штатів у вівторок, 18 лютого, проведуть зустріч із представниками Росії в Саудівській Аравії у межах переговорних зусиль із "припинення війни" в Україні.

Це підтвердила речниця Державного департаменту США Таммі Брюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами Брюс, зустріч між високопосадовцями США та Росії у Саудівській Аравії стане "першим кроком" до того, щоб зрозуміти, чи "серйозно" Москва налаштована на переговори щодо війни в Україні.

"Це продовження попередньої розмови між Путіним і Трампом про те, чи можливий цей перший крок. Я не думаю, що це треба розглядати як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи буде зустріч у Саудівській Аравії сприяти саміту Трампа і Путіна, речниця Держдепу лише зазначила, що після переговорів у вівторок "буде щось ще".

"Гадаю, що всі ці люди (учасники переговорів. – Ред.) раніше показували, що досягають поставлених цілей", – додала Брюс.

Американські ЗМІ раніше писали, що зустріч між представниками РФ та США відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Глава ОПУ Андрій Єрмак перед цим запевняв, що зустрічей українців із росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.