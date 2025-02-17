Шольц зізнався, що "трохи роздратований" дискусіями про відправку військ в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого вкотре виступив проти обговорень розгортання німецьких військових в Україні в межах потенційного "мирного врегулювання".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Welt.

За словами Шольца, зараз "абсолютно передчасно і не на часі вести дискусію" стосовно можливого відправлення європейських військ в Україну. Він також вказав, що "навіть трохи роздратований" цими дебатами.

"За спиною України говорять про результати мирних переговорів, які не відбулися, на які Україна не погодилася і не сіла за стіл переговорів, про можливі варіанти результатів. Це вкрай недоречно. Ми навіть не знаємо, яким буде результат", – пояснив він.

Канцлер Німеччини підкреслив, що Європа досі перебуває "посеред жорстокої війни, розв'язаної Росією, яка просувається вперед без жодних роздумів".

Шольц додав, що Україна повинна мати можливість продовжувати шлях до Європейського Союзу, захищати свою демократію і суверенітет та утримувати "власну сильну армію".

"Ці речі не підлягають обговоренню. І я думаю, що для всіх нас важливо це чітко усвідомити", – підсумував він.

У Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Неофіційно стало відомо, що Німеччина виступає проти потенційного розгортання "миротворчої місії" в Україні за участю європейських країн, якщо в ній не братимуть участь Сполучені Штати.