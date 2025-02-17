Шольц признался, что "немного раздражен" дискуссиями об отправке войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц после экстренной встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля в очередной раз выступил против обсуждений развертывания немецких военных в Украине в рамках потенциального "мирного урегулирования".

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Welt.

По словам Шольца, сейчас "абсолютно преждевременно и не время вести дискуссию" относительно возможной отправки европейских войск в Украину. Он также указал, что "даже немного раздражен" этими дебатами.

"За спиной Украины говорят о результатах мирных переговоров, которые не состоялись, на которые Украина не согласилась и не села за стол переговоров, о возможных вариантах результатов. Это крайне неуместно. Мы даже не знаем, каким будет результат", – пояснил он.

Канцлер Германии подчеркнул, что Европа до сих пор находится "посреди жестокой войны, развязанной Россией, которая продвигается вперед без всяких раздумий".

Шольц добавил, что Украина должна иметь возможность продолжать путь в Европейский Союз, защищать свою демократию и суверенитет и удерживать "собственную сильную армию".

"Эти вещи не подлежат обсуждению. И я думаю, что для всех нас важно это четко осознать", – подытожил он.

В Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Неофициально стало известно, что Германия выступает против потенциального развертывания "миротворческой миссии" в Украине с участием европейских стран, если в ней не будут участвовать Соединенные Штаты.