Глава МЗС Литви: може знадобитися відправка сотень тисяч солдатів в Україну, щоб стримати РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що після припинення війни в Україні може знадобитися відправка сотень тисяч солдатів, які стримуватимуть Росію від агресії в майбутньому.

Заяву очільника литовського МЗС наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, навіть якщо переговори між Росією та Україною відбудуться, необхідно ухвалити жорсткі рішення, щоб не допустити російської агресії в майбутньому, і одним із них є відправка військ з європейських країн.

"Ми знаємо, які цифри потрібні для стримування Росії. Йдеться про сотні тисяч солдатів", – зазначив Будріс.

При цьому він назвав досягненням той факт, що європейські країни нарешті обговорюють це вголос.

Говорячи про можливий мир або перемир'я, Будріс зазначив, що не вірить у те, що Росія дотримуватиметься угоди.

"Я не вірю, що Росія дотримуватиметься угоди, тому що я не бачив жодної угоди, пов'язаної із запровадженням миру, якої б вона дотримувалася. Вона знайде причини, чому те чи інше погано. Зрештою, ця війна відновилася у 2022 році через те, що Росія порушила другу мінську угоду", – наголосив він.

Публічно цю дискусію підхопив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.

Водночас, за даними ЗМІ, європейські держави, які підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні для контролю за потенційним "припиненням вогню", обговорюють відправку загалом 25-30 тисяч військовослужбовців.