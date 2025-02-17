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Прем’єр Британії: хочу і готовий відправити війська в Україну

Новини — Понеділок, 17 лютого 2025, 07:16 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська на територію України для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Про це йдеться в статті британського прем’єра для The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Стармер пише, що зараз Європа стикнулась з "моментом, який буває раз на покоління, для колективної безпеки нашого континенту".

"Це не тільки питання про майбутнє України – воно має життєво важливе значення для всієї Європи. Забезпечення міцного миру в Україні, що гарантує її суверенітет у довгостроковій перспективі, необхідне для того, щоб утримати Путіна від подальшої агресії в майбутньому", – наголосив Стармер.

Він додав, що Велика Британія "може зіграти унікальну роль у сприянні цьому".

"Тому я вирушаю до Парижа з дуже чітким посланням для наших європейських друзів. Ми маємо показати, що справді серйозно ставимося до власної оборони і несемо власний тягар", – підкреслив глава уряду Британії.

Він також вказав, що Британія готова взяти на себе ключову роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України.

За словами Стармера, це включає подальшу підтримку українських Збройних сил, а також введення "наших власних військ на територію країни, якщо це буде необхідно".

"Я не кажу про це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов'язану з потенційною можливістю наразити на небезпеку британських військовослужбовців і військовослужбовиць. Але будь-яка роль у забезпеченні безпеки України – це допомога в забезпеченні безпеки нашого континенту і безпеки нашої країни", – зазначив британський прем’єр.

Він також анонсував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчими днями, а також роботу з усіма партнерами по G7.

"Ми повинні чітко розуміти, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну. Україна має бути за столом переговорів, тому що в іншому разі Путін погодиться з тим, що Україна не є реальною державою", – наголосив Стармер.

Він підкреслив, що попереду – вирішальні дні, які "визначать майбутню безпеку нашого континенту".

"Як я скажу в Парижі, мир приходить завдяки силі. Але правильно і зворотне. Слабкість веде до війни. Це момент, коли ми всі повинні активізуватися, і Велика Британія зробить це, тому що це правильно для цінностей і свобод, якими ми дорожимо", – резюмував Стармер.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон у понеділок проведе екстрений саміт, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Раніше саміт, який скликає Макрон, анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.

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