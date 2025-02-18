Глава МИД Литвы: может понадобиться отправка сотен тысяч солдат в Украину, чтобы сдержать РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что после прекращения войны в Украине может понадобиться отправка сотен тысяч солдат, которые будут сдерживать Россию от агрессии в будущем.

Заявление главы литовского МИД приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, даже если переговоры между Россией и Украиной состоятся, необходимо принять жесткие решения, чтобы не допустить российской агрессии в будущем, и одним из них является отправка войск из европейских стран.

"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", – отметил Будрис.

При этом он назвал достижением тот факт, что европейские страны наконец обсуждают это вслух.

Говоря о возможном мире или перемирии, Будрис отметил, что не верит в то, что Россия будет придерживаться соглашения.

"Я не верю, что Россия будет придерживаться соглашения, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с введением мира, которого бы она придерживалась. Она найдет причины, почему то или иное плохо. В конце концов, эта война возобновилась в 2022 году из-за того, что Россия нарушила Второе минское соглашение", – подчеркнул он.

Публично эту дискуссию подхватил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

В то же время, по данным СМИ, европейские государства, которые поддерживают идею размещения своих военных в Украине для контроля за потенциальным "прекращением огня", могут отправить всего 25-30 тысяч военнослужащих.