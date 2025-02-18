Глава МЗС Франції каже, що говорити про контингент союзників в Україні "надто рано"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає передчасними розмови про контингент союзників, який був би складовою гарантій безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить BFMTV.

Наступного дня після саміту частини європейських лідерів у Парижі на запрошення президента Емманюеля Макрона Барро запитали про можливість відправки в Україну європейського контингенту як гарантії підтримання миру після потенційної домовленості про завершення поточного етапу війни.

"Зараз це питання не стоїть… Поки рано говорити про це", – зазначив міністр.

"Це питання постане у свій час, коли буде домовленість про мир, щоб гарантувати його", – сказав Барро.

Як відомо, Франція першою з європейських держав допустила відправку своїх військових в Україну. Спочатку це зустріло дуже стриману реакцію інших європейських країн.

Питання про контингент як складову гарантій безпеки для України актуалізувалося з поверненням Дональда Трампа до Білого дому і фактичним початком переговорного процесу між Вашингтоном і Москвою.

The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявили Британія, Швеція і Данія.