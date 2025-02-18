Глава МИД Франции: говорить о контингенте союзников в Украине "слишком рано"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает преждевременными разговоры о контингенте союзников, который был бы составляющей гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит BFMTV.

На следующий день после саммита части европейских лидеров в Париже по приглашению президента Эмманюэля Макрона Барро спросили о возможности отправки в Украину европейского контингента как гарантии поддержания мира после потенциальной договоренности о завершении текущего этапа войны.

"Сейчас этот вопрос не стоит... Пока рано говорить об этом", – отметил министр.

"Этот вопрос встанет в свое время, когда будет договоренность о мире, чтобы гарантировать его", – сказал Барро.

Как известно, Франция первой из европейских государств допустила отправку своих военных в Украину. В начале это встретило очень сдержанную реакцию других европейских стран.

Вопрос о контингенте как составляющей гарантий безопасности для Украины актуализировался с возвращением Дональда Трампа в Белый дом и фактическим началом переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой.

Издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявили Британия, Швеция и Дания.