Перемовини делегацій США й РФ в Ер-Ріяді тривають вже понад три години

Перемовини делегацій Сполучених Штатів і Росії у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривають вже близько трьох годин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент BBC, який супроводжує американську делегацію.

Станом на 13:00 тривалість зустрічі становила вже близько трьох годин і 15 хвилин.

У цей час журналістам повідомили, що делегації почали "робочий обід".

Невдовзі перед тим вони робили 15-хвилинну перерву.

Конкретні деталі обговорень поки невідомі.

Нагадаємо, переговори почалися вранці 18 лютого. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Від Росії присутні глава МЗС Сергєй Лавров, зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков і очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.