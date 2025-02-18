Перемовини делегацій США й РФ в Ер-Ріяді тривають вже понад три години
Перемовини делегацій Сполучених Штатів і Росії у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривають вже близько трьох годин.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент BBC, який супроводжує американську делегацію.
Станом на 13:00 тривалість зустрічі становила вже близько трьох годин і 15 хвилин.
У цей час журналістам повідомили, що делегації почали "робочий обід".
Невдовзі перед тим вони робили 15-хвилинну перерву.
Конкретні деталі обговорень поки невідомі.
Нагадаємо, переговори почалися вранці 18 лютого. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Від Росії присутні глава МЗС Сергєй Лавров, зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков і очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.