У Саудівській Аравії розпочались переговори делегацій США та РФ

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочались переговори делегацій США та Росії щодо мирного врегулювання в Україні.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує "Європейська правда".

США на переговорах представляють держсекретар Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки Майк Волц і спецпосланець щодо Близького Сходу Стів Віткофф.

Від Росії присутні помічник глави Кремля Юрій Ушаков, міністр закордонних справ Сергєй Лавров. Також у переговорах бере участь глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Evelyn Hockstein/AP

У переговорах також беруть глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд і радник із нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаїд бен Мухаммед аль-Айбан.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами української сторони не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський також казав, що Україна не братиме участі у переговорах російської та американської сторін у Саудівській Аравії.