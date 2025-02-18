Переговоры делегаций США и РФ в Эр-Рияде продолжаются уже более трех часов
Переговоры делегаций Соединенных Штатов и России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются уже около трех часов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент BBC, который сопровождает американскую делегацию.
По состоянию на 13:00 продолжительность встречи составляла уже около трех часов и 15 минут.
В это время журналистам сообщили, что делегации начали "рабочий обед".
Незадолго перед тем они делали 15-минутный перерыв.
Конкретные детали обсуждений пока неизвестны.
Напомним, переговоры начались утром 18 февраля. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
От России присутствуют глава МИД Сергей Лавров, внешнеполитический советник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.