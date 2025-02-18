У Польщі можуть відкрити справу через виставку бронетехніки РФ з України

Прокуратура Польщі заявила у вівторок, що розглядає питання про відкриття кримінального розслідування щодо виставки просто неба у 2022 році пошкоджених російських військових транспортних засобів після того, як в одному з них було виявлено вибухівку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Associated Press.

Експонати – пошкоджений танк Т-72, самохідна гаубиця та елементи російських ракетних систем – були привезені до Польщі з полів боїв в Україні через кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Під час інвентаризації в одному з експонатів були знайдені бойові гранати та боєприпаси, які, вочевидь, знаходилися там ще з часів боїв в Україні. Після виставки військова техніка перебувала на безпечному зберіганні.

Машини були привезені до Польщі попереднім урядом, який був відправлений у відставку наприкінці 2023 року. Інвентаризація відбулася за розпорядженням нового керівництва Державного агентства стратегічних резервів, призначеного нинішнім урядом.

Цього місяця агентство подало заяву до прокуратури Варшави з проханням розпочати кримінальне розслідування щодо осіб, відповідальних за непроведення належних перевірок безпеки транспортних засобів.

"Уява підказує, що могло б статися, якби стався трагічний розвиток подій" і вибух, заявив агентству Associated Press Ян Яловчик з Агентства стратегічних резервів. "На цих виставках була величезна кількість людей, сімей з дітьми", додав він.

За загрозу громадській безпеці передбачено тюремне ув'язнення терміном до восьми років. Сапери убезпечили вибухівку, а не знешкодили її на випадок розслідування.

Виставка "За нашу і вашу свободу" була організована попереднім урядом Польщі спільно з українською владою з наміром підняти бойовий дух українців, показавши, що Росію, яка напала кілька місяців тому, можна перемогти.

Прокуратура також перевіряє звинувачення в тому, що за попереднього керівництва агентство неправомірно витратило близько 700 мільйонів злотих (176 мільйонів доларів) на транспортування техніки через Польщу, в той час як транспортування не входить до його мандату.

Восени 2022 року музей Berlin Story Bunker добився через суд права виставити рештки російського танка, знищеного під час бойових дій в Україні, під будівлею посольства РФ у Берліні.