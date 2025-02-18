В Польше могут открыть дело из-за выставки бронетехники РФ из Украины

Прокуратура Польши заявила во вторник, что рассматривает вопрос об открытии уголовного расследования в отношении выставки под открытым небом в 2022 году поврежденных российских военных транспортных средств после того, как в одном из них была обнаружена взрывчатка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Associated Press.

Экспонаты – поврежденный танк Т-72, самоходная гаубица и элементы российских ракетных систем – были привезены в Польшу с полей боев в Украине через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Во время инвентаризации в одном из экспонатов были найдены боевые гранаты и боеприпасы, которые, очевидно, находились там еще со времен боев в Украине. После выставки военная техника находилась на безопасном хранении.

Машины были привезены в Польшу предыдущим правительством, которое было отправлено в отставку в конце 2023 года. Инвентаризация состоялась по распоряжению нового руководства Государственного агентства стратегических резервов, назначенного нынешним правительством.

В этом месяце агентство подало заявление в прокуратуру Варшавы с просьбой начать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за непроведение надлежащих проверок безопасности транспортных средств.

"Воображение подсказывает, что могло бы произойти, если бы произошло трагическое развитие событий" и взрыв, заявил агентству Associated Press Ян Яловчик из Агентства стратегических резервов. "На этих выставках было огромное количество людей, семей с детьми", добавил он.

За угрозу общественной безопасности предусмотрено тюремное заключение сроком до восьми лет. Саперы обезопасили взрывчатку, а не обезвредили ее на случай расследования.

Выставка "За нашу и вашу свободу" была организована предыдущим правительством Польши совместно с украинскими властями с намерением поднять боевой дух украинцев, показав, что Россию, которая напала несколько месяцев назад, можно победить.

Прокуратура также проверяет обвинения в том, что при предыдущем руководстве агентство неправомерно потратило около 700 миллионов злотых (176 миллионов долларов) на транспортировку техники через Польшу, в то время как транспортировка не входит в его мандат.

Осенью 2022 года музей Berlin Story Bunker добился через суд права выставить остатки российского танка, уничтоженного во время боевых действий в Украине, под зданием посольства РФ в Берлине.