Трамп прокоментував відсутність України на переговорах із РФ у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії 18 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування із журналістами у Мар-а-Лаго в віторок.

У Трампа спитали, що він думає про те, що Україна, яка воює проти Росії вже три роки, може почуватись зрадженою чи розчарованою через те, що не має місця за столом на переговорах.

У відповідь він сказав: "Це я розчарований, що йде війна вже три роки. Цього б не сталося, якби я був президентом. Вони розчаровані, що не отримали місце за столом, але в них було три роки".

Трамп додав, що "це можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".

Він переконаний, що здатний "покласти край цій війні, і я думаю, що все йде дуже добре".

"Але сьогодні я почув, що "нас не запросили". Ну, у вас було три роки, ви мали б закінчити це за три роки, ви не повинні були починати її, ви могли б укласти угоду, я міг би укласти її", – сказав Трамп.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.