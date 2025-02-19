Трамп прокомментировал отсутствие Украины на переговорах с РФ в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал тот факт, что Украины не было на переговорах между американской и российской делегациями, которые проходили в Саудовской Аравии 18 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго во вторник.

У Трампа спросили, что он думает о том, что Украина, которая воюет против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за того, что не имеет места за столом на переговорах.

В ответ он сказал: "Это я разочарован, что идет война уже три года. Этого бы не произошло, если бы я был президентом. Они разочарованы, что не получили место за столом, но у них было три года".

Трамп добавил, что "это можно было решить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".

Он убежден, что способен "положить конец этой войне, и я думаю, что все идет очень хорошо".

"Но сегодня я услышал, что "нас не пригласили". Ну, у вас было три года, вы должны были бы закончить это за три года, вы не должны были начинать ее, вы могли бы заключить сделку, я мог бы заключить ее", – сказал Трамп.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.