Макрон вважає, що Трамп "може відновити корисний діалог" із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон після переговорів між новою адміністрацією США і Росією заявив, що Дональд Трамп "може відновити корисний діалог" з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Його заяву наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю французьким регіональним виданням Макрон сказав, що Трамп "cтворює стратегічну двозначність для президента Путіна".

Він також додав, що американський президент використовує "дуже тверді слова" і створює "невизначеність", яка "може допомогти чинити тиск".

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.