Макрон считает, что Трамп "может возобновить полезный диалог" с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров между новой администрацией США и Россией заявил, что Дональд Трамп "может восстановить полезный диалог" с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Его заявление приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

В интервью французским региональным изданием Макрон сказал, что Трамп "создает стратегическую двусмысленность для президента Путина".

Он также добавил, что американский президент использует "очень твердые слова" и создает "неопределенность", которая "может помочь оказывать давление".

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.