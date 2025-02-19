Трамп хоче запровадити 25% тарифи на автомобілі, ліки та мікросхеми

Американський президент Дональд Трамп заявив у вівторок, 18 лютого, що планує запровадити на автомобілі мита "близько 25%", а також аналогічні мита на імпорт напівпровідників і фармацевтичної продукції.

Про це він сказав у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді під час спілкування із журналістами, пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, мита на автомобілі будуть введені вже 2 квітня.

Він сказав, що галузеві тарифи на фармацевтичну продукцію та напівпровідникові чіпи також стартуватимуть з "25% або вище", суттєво зростаючи протягом року.

Він не назвав дату оголошення цих мит і сказав, що хоче дати деякий час виробникам ліків і мікросхем, щоб вони могли створити заводи в США і уникнути тарифів.

Трамп сказав, що очікує, що деякі з найбільших компаній світу оголосять про нові інвестиції в Сполучені Штати протягом наступних кількох тижнів.

Відповідаючи на запитання, чи може Європейський Союз уникнути взаємних тарифів, які він запропонував минулого тижня, Трамп повторив свою заяву про те, що ЄС вже дав зрозуміти, що знизить свої тарифи на американські автомобілі до рівня американських, хоча законодавці ЄС заперечують це.

Він сказав, що буде тиснути на посадовців ЄС, щоб ті збільшили імпорт американських автомобілів та інших товарів.

Як відомо, у понеділок, 10 лютого Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

13 лютого агентство Bloomberg написало, що американський президент підписав указ, який наказує торговому представнику та міністру торгівлі США пропонувати нові мита для кожної країни у спробі відновити баланс торговельних відносин.

У Європейській комісії вважають запропоновану Трампом "взаємну" торговельну політику кроком у неправильному напрямку.

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