Трамп хочет ввести 25% тарифы на автомобили, медпрепараты и микросхемы

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, 18 февраля, что планирует ввести на автомобили пошлины "около 25%", а также аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

Об этом он сказал в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде во время общения с журналистами, пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Трампа, пошлины на автомобили будут введены уже 2 апреля.

Он сказал, что отраслевые тарифы на фармацевтическую продукцию и полупроводниковые чипы также будут стартовать с "25% или выше", существенно возрастая в течение года.

Он не назвал дату объявления этих пошлин и сказал, что хочет дать некоторое время производителям лекарств и микросхем, чтобы они могли создать заводы в США и избежать тарифов.

Трамп сказал, что ожидает, что некоторые из крупнейших компаний мира объявят о новых инвестициях в Соединенные Штаты в течение следующих нескольких недель.

Отвечая на вопрос, может ли Европейский Союз избежать взаимных тарифов, которые он предложил на прошлой неделе, Трамп повторил свое заявление о том, что ЕС уже дал понять, что снизит свои тарифы на американские автомобили до уровня американских, хотя законодатели ЕС отрицают это.

Он сказал, что будет давить на чиновников ЕС, чтобы те увеличили импорт американских автомобилей и других товаров.

Как известно, в понедельник, 10 февраля Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

13 февраля агентство Bloomberg написало, что американский президент подписал указ, который предписывает торговому представителю и министру торговли США предлагать новые пошлины для каждой страны в попытке восстановить баланс торговых отношений.

В Европейской комиссии считают предложенную Трампом "взаимную" торговую политику шагом в неправильном направлении.

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