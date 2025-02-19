У Кремлі допустили, що Путін і Трамп зустрінуться до кінця місяця

В Кремлі не виключили, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним може відбутись до кінця лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Путіна Дмитрій Пєсков, якого цитує Reuters.

Водночас Пєсков допустив, що підготовка до першої особистої зустрічі Путіна і Трампа з 2021 року може зайняти більше часу.

Відповідаючи на запитання, чи може зустріч Путіна і Трампа відбутися в цьому місяці, Пєсков сказав: "Можливо. А можливо, і ні".

Нещодавно Трамп заявив, що його зустріч з главою Кремля Владіміром Путіним може відбутись "дуже скоро".

На запитання про можливі терміни зустрічі з Путіним Трамп відповів, що час іще не визначений.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова з делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.