Трамп каже, що "дуже скоро" може зустрітись із Путіним

Президент США Дональд Трамп припустив, що його зустріч з главою Кремля Владіміром Путіним може відбутись "дуже скоро".

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коли його спитали, що, на його думку, Путін хоче від України, Трамп відповів: "Я думаю, що він хоче припинити війну".

"Я думаю, що він хоче припинити бойові дії. У них велика, потужна машина, ви ж розумієте….Але я думаю, що він хотів би припинити воювати", – зазначив президент США.

На запитання про можливі терміни зустрічі з Путіним, Трамп відповів, що час іще не визначений.

"Але це може бути дуже скоро", – додав він.

Трамп сказав, що він докладає всіх зусиль для досягнення миру, і сказав, що він вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Як повідомляли, високопосадовці зі США та Росії зустрінуться цього тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційного саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна до кінця місяця.

Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що також перебуватиме у Саудівській Аравії, куди в неділю на переговори з росіянами вирушили спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник з питань національної безпеки Майк Волц.