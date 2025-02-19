В Кремле допустили, что Путин и Трамп встретятся до конца месяца

В Кремле не исключили, что встреча президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters.

В то же время Песков допустил, что подготовка к первой личной встрече Путина и Трампа с 2021 года может занять больше времени.

Отвечая на вопрос, может ли встреча Путина и Трампа состояться в этом месяце, Песков сказал: "Возможно. А возможно, и нет".

Недавно Трамп заявил, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным может состояться "очень скоро".

На вопрос о возможных сроках встречи с Путиным Трамп ответил, что время еще не определено.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.