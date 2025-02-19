Як європейські еліти прорахувалися щодо Трампа і що має робити Європа

Європейські лідери знали, що Владімір Путін на Сході та Дональд Трамп на Заході – це стратегічно кошмарний сценарій.

Однак вони майже нічого не зробили, щоб досягти більшої політичної єдності та зміцнити оборонні можливості в очікуванні саме такого розвитку подій.

Про те, які загрози постали перед Європою і що треба робити, читайте в колонці віцеканцлера та міністра закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.) Йошки Фішера Трамп атакує Європу: чому ЄС виявився неготовим та як діяти тепер. Далі – стислий її виклад.

На думку автора колонки, низка виступів високопосадовців США на великих європейських самітах показала, що європейські еліти прорахувались. За його словами, було величезною помилкою покладатися на те, що Америка за Дональда Трампа, хоч і стане трохи більш ізоляціоністською і трохи більш націоналістичною, але продовжить свою попередню політику.

"Відтепер Росія, а не Європейський Союз, буде головним партнером США. У Вашингтоні більше не керуються солідарністю демократій. Там важливішими стали домовленості між автократичними правителями глобальних держав. Сила знову бере гору над правом", – вважає Йошка Фішер.

Він підкреслює, що Україна та Європа змушені будуть нести більшість політичних і матеріальних наслідків, але не матимуть жодного голосу в обговоренні умов.

Колишній міністр закордонних справ Німеччини не сумніваєтсья, що ревізіонізм Трампа поставив США на шлях до самопослаблення або навіть самознищення, починаючи з руйнування Заходу. Адже саме НАТО, підкреслює Фішер, зробив Америку сильною і відіграв вирішальну роль у перемозі Заходу в холодній війні.

Автор колонки зауважує, що хоча європейські лідери знали, кого і що вони отримають із другим президентством Трампа, Європа виявилась абсолютно не готовою.

Він констатує, що Європа виглядає жалюгідно – розгубленою та панічною, як кури в курнику, до якого вдерся лис.

"Має бути очевидним для всіх: продовження політики business as usual – це шлях до катастрофи. Європа має гроші, технологічний потенціал, людей і компанії, необхідні для забезпечення власного майбутнього. Але діяти потрібно зараз", – зазначає ексвіценканцлер Німеччини.

На його думку, великі та середні держави ЄС повинні тісно співпрацювати, а Європейська комісія має із Великою Британією та Норвегією працювати над створенням боєздатної європейської армії та спільної оборонної промисловості.

"Саме тому Європа повинна діяти негайно. У світі Трампа немає альтернативи жорсткій силі. Європа не повинна шкодувати жодних ресурсів для її розвитку", – резюмує колишній міністр закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.).

Докладніше – в колонці Йошки Фішера Трамп атакує Європу: чому ЄС виявився неготовим та як діяти тепер.