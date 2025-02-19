Трамп атакує Європу: чому ЄС виявився неготовим та як діяти тепер

Європейські лідери знали, що Владімір Путін на Сході та Дональд Трамп на Заході – це стратегічно кошмарний сценарій.

Однак вони майже нічого не зробили, щоб досягти більшої політичної єдності та зміцнити оборонні можливості в очікуванні саме такого розвитку подій.

Коли Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США в листопаді минулого року, європейські еліти, здається, вважали, що Америка стане трохи більш ізоляціоністською і трохи більш націоналістичною. Але загалом продовжить свою попередню політику.

Вони припускали, що Трамп вимагатиме від Європи більше витрат на оборону, але НАТО – і найважливіша для Європи американська гарантія безпеки – збережеться.

Сьогодні, після низки виступів високопосадовців США на великих європейських самітах, ми знаємо, що це було величезною помилкою. Трамп прагне не меншого, ніж повного розриву з правилами та альянсами, які покоління американських політиків ретельно будували після Другої світової війни.

Відтепер Росія, а не Європейський Союз, буде головним партнером США.

У Вашингтоні більше не керуються солідарністю демократій. Там важливішими стали домовленості між автократичними правителями глобальних держав. Сила знову бере гору над правом.

Це очевидно в підході Трампа до війни на знищення, яку Росія веде проти України.

Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну у тісній співпраці з Путіним, виключивши з переговорного процесу і Україну, і її європейських союзників.

Україна та Європа змушені будуть нести більшість політичних і матеріальних наслідків, але не матимуть жодного голосу в обговоренні умов.

Ось як виглядає бачення Трампа щодо міжнародного порядку: повернення до сфер впливу, де великі держави диктують долю менших країн. Це бачення захоплює Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна, адже воно ідеально відповідає їхньому авторитаризму та неоімперіалістичним амбіціям.

Без сумніву, ревізіонізм Трампа поставив США на шлях до самопослаблення або навіть самознищення, починаючи з руйнування Заходу. Адже саме НАТО зробив Америку сильною і відіграв вирішальну роль у перемозі Заходу в холодній війні.

Який національний інтерес США може полягати в тому, щоб покласти Альянс і Україну до ніг Путіна? У цьому немає жодного сенсу, і все ж усе це було передбачувано.

Європейські лідери знали, кого і що вони отримають із другим президентством Трампа. Вони знали, що він серйозно налаштований перетворити американську демократію на олігархію та встановити новий авторитарний світовий порядок.

Вони знали, що Путін на Сході та Трамп на Заході створюють стратегічно катастрофічний сценарій. І все ж вони майже нічого не зробили, щоб досягти більшої політичної єдності та зміцнити обороноздатність у підготовці до цього результату.

Як наслідок, Європа абсолютно не готова.

Перед історичним зрушенням, яке Трамп, здається, рішуче налаштований здійснити, Європа виглядає жалюгідно – розгубленою та панічною, як кури в курнику, до якого вдерся лис.

Європейці мають запитати себе, як вони опинилися в такій ситуації – і що робити зараз, коли адміністрація Трампа відкрито демонструє свою радикальність. Під загрозою – безпека та свобода Європи. Має бути очевидним для всіх: продовження політики business as usual – це шлях до катастрофи.

Європа має гроші, технологічний потенціал, людей і компанії, необхідні для забезпечення власного майбутнього. Але діяти потрібно зараз.

Великі та середні держави ЄС повинні тісно співпрацювати. Європейська комісія має переглянути правила боргу та разом із державами-членами – а в ідеалі також із Великою Британією та Норвегією – нарешті створити боєздатну європейську армію та спільну оборонну промисловість.

Європа стрімко втрачає час. Зволікання та відкладання рішень залишилися у вчорашньому дні. Вибір очевидний: Брюссель чи Москва, свобода чи підкорення. Для Європи відповідь може бути тільки одна: тільки Брюссель, тільки свобода.

У своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент США Джей Ді Венс жорстко пояснив європейцям, наскільки вони безсилі і наскільки самотні вони залишаться відтепер.

Війна Путіна проти України та майбутня зрада України з боку Трампа демонструють, наскільки небезпечною є безпорадність Європи для всіх нас.

У майбутньому мир і свобода на європейському континенті мають спиратися насамперед на нашу власну силу та здатність до стримування.

Саме тому Європа повинна діяти негайно.

У світі Трампа немає альтернативи жорсткій силі. Європа не повинна шкодувати жодних ресурсів для її розвитку.

Чи потрібно чекати, поки російські танки рушать на Ригу та Варшаву?

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника