Как европейские элиты просчитались относительно Трампа и что должна делать Европа

Европейские лидеры знали, что Владимир Путин на Востоке и Дональд Трамп на Западе – это стратегически кошмарный сценарий.

Однако они почти ничего не сделали, чтобы достичь большего политического единства и укрепить оборонительные возможности в ожидании именно такого развития событий.

О том, какие угрозы встали перед Европой и что надо делать, читайте в колонке вице-канцлера и министра иностранных дел Германии (1998-2005 гг.) Йошки Фишера Трамп атакует Европу: почему ЕС оказался не готов и как действовать теперь. Далее – краткое ее изложение.

По мнению автора колонки, ряд выступлений высокопоставленных чиновников США на крупных европейских саммитах показала, что европейские элиты просчитались. По его словам, было огромной ошибкой полагаться на то, что Америка при Дональде Трампе, хоть и станет чуть более изоляционистской и чуть более националистической, но продолжит свою предыдущую политику.

"Отныне Россия, а не Европейский Союз, будет главным партнером США. В Вашингтоне больше не руководствуются солидарностью демократий. Там важнее стали договоренности между автократическими правителями глобальных государств. Сила снова берет верх над правом", – считает Йошка Фишер.

Он подчеркивает, что Украина и Европа вынуждены будут нести большинство политических и материальных последствий, но не будут иметь никакого голоса в обсуждении условий.

Бывший министр иностранных дел Германии не сомневается, что ревизионизм Трампа поставил США на путь к самоослаблению или даже самоуничтожению, начиная с разрушения Запада. Ведь именно НАТО, подчеркивает Фишер, сделал Америку сильной и сыграл решающую роль в победе Запада в холодной войне.

Автор колонки отмечает, что хотя европейские лидеры знали, кого и что они получат со вторым президентством Трампа, Европа оказалась совершенно не готова.

Он констатирует, что Европа выглядит жалко – растерянной и панической, как куры в курятнике, в который ворвался лис.

"Должно быть очевидным для всех: продолжение политики business as usual – это путь к катастрофе. Европа имеет деньги, технологический потенциал, людей и компании, необходимые для обеспечения собственного будущего. Но действовать нужно сейчас", – отмечает экс-виценканцлер Германии.

По его мнению, крупные и средние государства ЕС должны тесно сотрудничать, а Европейская комиссия должна с Великобританией и Норвегией работать над созданием боеспособной европейской армии и общей оборонной промышленности.

"Именно поэтому Европа должна действовать немедленно. В мире Трампа нет альтернативы жесткой силе. Европа не должна жалеть никаких ресурсов для ее развития", – резюмирует бывший министр иностранных дел Германии (1998-2005 гг.).

Подробнее – в колонке Йошки Фишера Трамп атакует Европу: почему ЕС оказался не готов и как действовать теперь.