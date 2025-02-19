Як адміністрація Трампа може допомогти режиму Лукашенка і навіщо

Зміна влади у Сполучених Штатах відкрила "вікно можливостей" і для Александра Лукашенка.

Самопроголошений президент Білорусі опинився за крок від пом’якшення санкцій – принаймні з боку США. Принципову згоду на це було досягнуто 12 лютого, коли до Мінська прибув заступник помічника держсекретаря Кріс Сміт.

Вашингтон розраховує на масштабне звільнення політв’язнів, у тому числі "і відомих". І пропонує натомість певні поступки для Лукашенка.

Про те, на які саме поступки у відповідь можуть піти Сполучені Штати, яку роль тут займають країни ЄС і чи доцільно сподіватися, що пом’якшення санкцій може вивести Білорусь з орбіти російського впливу, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Пропозиція для Лукашенка: навіщо Трамп виводить з ізоляції білоруського диктатора. Далі – стислий її виклад.

До столиці Литви представник Держдепу зумів вивезти журналіста "Радіо Свободи" Андрея Кузнечика, Єлену Мовшук, а також ще неназваного політв’язня з американським громадянством.

Проте важливо, що це звільнення не має стати останнім – Лукашенко нібито погодився звільнити багато ув’язнених, "у тому числі й відомих". А разом із тим – на запитання американського дипломата, чи готовий Лукашенко "згорнути репресії", той нібито відповів ствердно.

В обмін на це Сполучені Штати допускають хоч і не скасування, проте певне пом’якшення санкцій. З-під їхньої дії можуть бути виведені білоруські банки, а також експорт калійних добрив.

Швидше за все, йдеться про повернення білоруських банків до платіжної системи SWIFT – наразі Білорусь належить до переліку країн із невиправдано високими ризиками, куди переказ SWIFT-платежів неможливий.

При цьому The New York Times повідомляє: відповідні консультації між Мінськом та Вашингтоном ведуться ще з минулого року.

Перемога Дональда Трампа стала справжнім подарунком для багатьох світових диктаторів. І Лукашенко не став винятком.

Втім, нинішня криза у відносинах Лукашенка із Заходом зайшла так далеко, що навіть фактора Трампа може тепер виявитися недостатньо для їх перезавантаження.

Перш за все, для білоруської економіки ключовою проблемою є санкції не Сполучених Штатів, а Європи.

Саме втрата європейського ринку стала ударом по стабільності Білорусі – і остаточно зацементувала залежність від російської допомоги.

У цьому контексті важливо, що білоруські пропагандисти озвучують ще одну вимогу Лукашенка до Сполучених Штатів – повернення посла.

Такий крок означав би легалізацію Лукашенка як президента країни – адже посол вручає вірчі грамоти саме главі держави.

Втім, про таку поступку Кріс Сміт нічого не говорив – і це дає надію на те, що на такий крок не готові йти навіть у команді Трампа.

Зняття американських санкцій має спростити експорт білоруських калійних добрив в Азію та Африку. Саме проблема з логістикою наразі є ключовою проблемою для Лукашенка.

Ключовою тут стає позиція Литви, адже досі цей експорт йшов через литовський порт Клайпеда. Показово, що у нинішній литовській коаліції раніше заявляли про можливість розблокування транзиту білоруських добрив.

Щоправда, про таку ініціативу заявив лише лідер популістської партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс, а позиція інших учасників коаліції невідома.

Інше, але не менш важливе питання – що в адміністрації Трампа хочуть отримати від покращення відносин із режимом Лукашенка?

Єєдине, що може бути цікаво Трампу, орієнтовному на отримання швидких перемог – звільнення відомих людей, що можна показати як особистий успіх дипломатії нового президента США. Мовляв, у Байдена нічого не виходило, а у Трампа – вийшло.

Однак, і це головне, досягнувши цього успіху, в Білому домі можуть швидко втратити інтерес до Білорусі.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Пропозиція для Лукашенка: навіщо Трамп виводить з ізоляції білоруського диктатора.