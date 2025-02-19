Как администрация Трампа может помочь режиму Лукашенко и зачем

Смена власти в Соединенных Штатах открыла "окно возможностей" и для Александра Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси оказался в шаге от смягчения санкций – по крайней мере со стороны США. Принципиальное согласие на это было достигнуто 12 февраля, когда в Минск прибыл заместитель помощника госсекретаря Крис Смит.

Вашингтон рассчитывает на масштабное освобождение политзаключенных, в том числе "и известных". И предлагает взамен определенные уступки для Лукашенко.

О том, на какие именно уступки в ответ могут пойти Соединенные Штаты, какую роль здесь занимают страны ЕС и целесообразно ли надеяться, что смягчение санкций может вывести Беларусь из орбиты российского влияния, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Предложение для Лукашенко: зачем Трамп выводит из изоляции белорусского диктатора. Далее – краткое ее изложение.

В столицу Литвы представитель Госдепа сумел вывезти журналиста "Радио Свободы" Андрея Кузнечика, Елену Мовшук, а также еще неназванного политзаключенного с американским гражданством.

Однако важно, что это освобождение не должно стать последним – Лукашенко якобы согласился освободить много заключенных, "в том числе и известных". А вместе с тем – на вопрос американского дипломата, готов ли Лукашенко "свернуть репрессии", тот якобы ответил утвердительно.

В обмен на это Соединенные Штаты допускают хоть и не отмену, однако определенное смягчение санкций. Из-под их действия могут быть выведены белорусские банки, а также экспорт калийных удобрений.

Скорее всего, речь идет о возвращении белорусских банков в платежную систему SWIFT – сейчас Беларусь относится к перечню стран с неоправданно высокими рисками, куда перевод SWIFT-платежей невозможен.

При этом The New York Times сообщает: соответствующие консультации между Минском и Вашингтоном ведутся еще с прошлого года.

Победа Дональда Трампа стала настоящим подарком для многих мировых диктаторов. И Лукашенко не стал исключением.

Впрочем, нынешний кризис в отношениях Лукашенко с Западом зашел так далеко, что даже фактора Трампа может теперь оказаться недостаточно для их перезагрузки.

Прежде всего, для белорусской экономики ключевой проблемой являются санкции не Соединенных Штатов, а Европы.

Именно потеря европейского рынка стала ударом по стабильности Беларуси – и окончательно зацементировала зависимость от российской помощи.

В этом контексте важно, что белорусские пропагандисты озвучивают еще одно требование Лукашенко к Соединенным Штатам – возвращение посла.

Такой шаг означал бы легализацию Лукашенко как президента страны – ведь посол вручает верительные грамоты именно главе государства.

Впрочем, о такой уступке Крис Смит ничего не говорил – и это дает надежду на то, что на такой шаг не готовы идти даже в команде Трампа.

Снятие американских санкций должно упростить экспорт белорусских калийных удобрений в Азию и Африку. Именно проблема с логистикой сейчас является ключевой проблемой для Лукашенко.

Ключевой здесь становится позиция Литвы, ведь до сих пор этот экспорт шел через литовский порт Клайпеда. Показательно, что в нынешней литовской коалиции ранее заявляли о возможности разблокирования транзита белорусских удобрений.

Правда, о такой инициативе заявил лишь лидер популистской партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис, а позиция других участников коалиции неизвестна.

Другой, но не менее важный вопрос – что в администрации Трампа хотят получить от улучшения отношений с режимом Лукашенко?

Единственное, что может быть интересно Трампу, ориентированному на получение быстрых побед – освобождение известных людей, что можно показать как личный успех дипломатии нового президента США. Мол, у Байдена ничего не получалось, а у Трампа – получилось.

Однако, и это главное, достигнув этого успеха, в Белом доме могут быстро потерять интерес к Беларуси.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Предложение для Лукашенко: зачем Трамп выводит из изоляции белорусского диктатора.