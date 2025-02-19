Президент Фінляндії: ми маємо переконати США, що Україна не може програти війну

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає вкрай важливим завданням для Європи зараз – переконати США, що Україна не може програти війну.

Про це він сказав на пресконференції в фінському місті Кайнуу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Стубба, зараз найважливіше – діяти. Він зазначив: зараз з'являється спільне бачення того, що робитиме Європа.

Президент Фінляндії повідомив про результати сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів. Стубб і прем'єр-міністр Петтері Орпо брали участь у зустрічі по відеозв'язку.

За словами Стубба, наразі досягнуто домовленості, що президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом надасть резюме та принципи дій. Стубб зазначив, що Макрон також продовжить переговори з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Стубба, будуть продовжені контакти з іншими країнами БРІКС, такими як Бразилія, Індія та Китай.

"Ми також домовилися, що лідери європейських інституцій найближчими днями оголосять про те, як буде посилена європейська оборона", – сказав Стубб.

На думку Стубба, найбільша небезпека на даний момент полягає в тому, що і США, і Росія ведуть переговори безУкраїни та Європейського Союзу.

Він наголосив, що зараз важливо надати Україні необхідну підтримку і чинити необхідний тиск на Росію.

На думку Стубба, майбутнє України – це питання долі не лише України, європейської безпеки та міжнародної системи, але й позиції США як великої держави.

"Ми повинні переконати Сполучені Штати, що Україна не може програти цю війну", – заявив президент Фінляндії.

17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт європейських країн. Президент Франції Емманюель Макрон ініціював цю зустріч після того, як Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

19 лютого відбулася друга така зустріч.

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