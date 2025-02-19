Радник Трампа анонсував візит Макрона до США

Президент Франціїї Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів на тлі активізації "миротворчих зусиль" адміністрації Дональда Трампа.

Про це в ефірі Fox News сказав радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, повідомляє "Європейська правда".

Волц позитивно оцінив переговори з росіянами в Саудівській Аравії, заявивши, що "не можна посадити всі сторони за стіл переговорів, якщо спочатку не поговорити з обома сторонами".

Він нагадав, що в Україну з візитом прибув спецпосланник Трампа генерал Кіт Келлог, а в Європі для спілкування із союзниками перебувають кілька американських урядовців.

"А президент (Франції Емманюель. – Ред.) Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер приїдуть до Вашингтона наступного тижня", – анонсував радник президента США.

Візит Макрона до США раніше не анонсувався. Імовірно, він повʼязаний із ініційованими ним кризовими самітами, на яких обговорюється Україна та європейська безпека.

Зустрічі відбулись після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.